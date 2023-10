Sorsdöntő mérkőzésre készül a Ferencváros

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Genk elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A belga bajnokság legutóbbi ezüstérmese, a Genk otthonában folytatja szereplését csütörtökön a Ferencváros a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörében.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyar bajnok zöld-fehérek veretlenül vezetik az F csoportot és egy győzelemmel lépéselőnybe kerülnének a hozzájuk hasonlóan négypontos belgákkal szemben.

A Ferencváros történetében fontos mérföldkő lesz a találkozó, a 34-szeres magyar bajnok 350. összecsapásán lép pályára a nemzetközi kupaporondon.

Az FTC legutóbb 1995-ben találkozott belga csapattal, akkor az Anderlechttel vívott - ma már legendásnak nevezhető - párharcot a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A zöld-fehérek idegenben 1-0-ra nyertek, majd az Üllői úton 1-1-es döntetlent született, amivel a Ferencváros története során először feljutott a BL főtáblájára.

A Genk egyszer került szembe eddig magyar riválissal, az Európa-liga 2012/13-es szezonjának csoportkörében otthon 3-0-ra, idegenben 1-0-ra győzte le a Fehérvárt.

Több olyan játékos van, akik mindkét klubban megfordult, a legutóbbi ilyen a ghánai Joseph Paintsil, aki 2017 és 2018 között erősítette a Ferencvárost - 27 meccsen tíz gólt szerzett -, most viszont a riválisnál szerepel. De a Genkben és a zöld-fehéreknél is futballozott a 31-szeres válogatott Tőzsér Dániel - 2011-ben belga bajnoki címet is ünnepelhetett -, vagy a 32-szeres válogatott Horváth Ferenc, aki ugyancsak belga bajnoknak (1999) mondhatja magát.

A Ferencváros a szerb Dejan Stankovic irányításával még veretlen, legutóbb, a hétvégén az újonc Diósgyőr otthonában nyert remek hangulatú, telt házas rangadót. Ugyanakkor megsérült a gárda és a magyar válogatott bombaformában lévő csatára, Varga Barnabás, aki elképzelhető, hogy kihagyja a találkozót. Ebben az esetben várhatóan a szerb Aleksandar Pesic kaphat majd lehetőséget elöl, ő Miskolcon csereként pályára lépve győztes gólt szerzett.

"Volt egy komoly sérülésem és sokáig nem játszottam, mert Varga Barnabás fantasztikusan futballozott. A kispadon vártam a lehetőségre, de készen állok a játékra, mindig" - nyilatkozta szerdán, az elutazás előtti edzés után Pesic az M4 Sportnak.

Sigér Dávid az előző két szezonban sérülésekkel bajlódott, keveset játszott, mostanra viszont visszaküzdötte magát a csapatba, és Stankovic komolyan számít rá, vélhetőleg a Genk ellen is.

"Abban biztosak vagyunk, hogy jó minőséget fognak képviselni és jó focit fognak játszani" - méltatta a belga csapatot az M4 Sportnak a középpályás. Hozzátette, egyértelműen minden FTC-játékosnak a legjobbját kell nyújtania, hogy legyen esélyük jó eredményt elérni. - "Nyilván idegenben egy döntetlen is nagyon jó eredmény lenne. Nem becsüljük le saját magunkat, de nagyon alázatosan megyünk ki és tudjuk azt, hogy milyen erőt és milyen játékstílust képvisel a Genk."

A Genk jelenleg az ötödik a belga élvonalban, eddig csak egyszer, a második fordulóban, még augusztusban kapott ki, viszont az azóta lejátszott kilenc bajnokijából csak hármat nyert meg és hatszor döntetlent játszott. Így a legtöbb pontosztozkodással rendelkezik az első osztályú csapatok közül.

A Genk-Ferencváros találkozót csütörtökön 21.00-tól az M4 Sport és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

(Forrás: MTI)