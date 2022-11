Sorban állnak az európai klubok a magyar válogatott játékosáért

Olasz és spanyol első osztályú csapatok az iránta érdeklődök közt.

A közelmúltban már beszámoltunk róla, hogy az olasz bajnokságban szereplő Lazio komoly érdeklődést mutat Kerkez Milos iránt. A spanyol Relevo aktuális írásában megjegyzi, hogy több spanyol, olasz és belga klub is érdeklődik az AZ Alkmaar 18 éves balhátvédje iránt.

A spanyol forrás szerint többek között Spanyolországból az Atlético Madrid, a Sevilla és a Celta Vigo, Olaszországból a Lazio, Belgiumból pedig a Bajnokok Ligája csoportköréből továbbjutó Club Brugge is érdeklődik. Ugyanakkor azt is megjegyezik, hogy hivatalos ajánlat még nem futott be érte, de valószínűnek tartják, hogy akár már a januári átigazolási időszakban megmozdulhatnak érte a fenti klubok vagy akár mások is.

Kerkez januárban került a holland csapathoz. Kerkez az AZ színeiben az aktuális idényben 12 mérkőzésen két gólt szerzett a holland bajnokságban, míg az Ekl selejtezőiben és csoportkörében együttesen egy gólt és hat gólpasszt regisztrált 11 találkozó leforgása alatt.

A magyar válogatottban a közelmúltban debütáló 18 éves balhátvéd korábban már megfordult Olaszországban, hiszen holland klubja előtt az AC Milannál próbálkozott, melyben azonban csak edzőmérkőzéseken és a tartalékok közt jutott szóhoz. Szűk egy évvel ezelőtt 2 millió euróért szerezték meg őt a Rossoneritől, januárban vagy jövő nyáron bizonyára ezen összeg többszörösért értékesíthetik majd a játékjogát.

