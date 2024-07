Sopron-Haladás: ez elfért volna felsőbb szinteken is

A szebb időket is megélt rangadó, azért az NB III-ban is rangadó volt a javából.

Sopron-Haladás összecsapást rendeztek az NB III 2024/2025-ös idényének első fordulójában az Észak-Nyugati csoportban, a szurkolók pedig gondoskodtak arról, hogy az ember ne is az NB III-ban érezze magát.

A szebb időket is megélt Sopron évek óta nem leli „helyét” a magyar labdarúgásban, a Haladás körüli bonyodalmakról pedig mi is írtunk nem is olyan régen. Csődbe mentek, mégis van egy klub Szombathelyen, a szurkolók kitartanak, mely látható is volt ezúttal is.

1500 néző gyűlt össze az NB III-as rangadón, a mérkőzésen pedig végig remek volt a hangulat. A Kisalföld mindezek mellett azt is megjegyezte, hogy a vendégszurkolók – akik egyébként riválisai a soproni ultráknak – néha sportszerűtlenül viselkedtek.

A 0-0-val záródó mérkőzésen azonban az remekül látszott, hogy nyugaton is van igény az igényes, jó színvonalú focira.