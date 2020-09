Son és Kane varázsolt, fordított és simán nyert a Tottenham

Remek hetet zárt a : előbb visszaszerezte Gareth Bale-t a Real Madridtól, míg ma délután a Heung-Min Son mesternégyesével (!) nyert idegenben a Southampton ellen.

Az Everton elleni pocsék rajt után szeretett volna javítani a Spurs a Southampton ellen, a Premier League második fordulójában. A mérkőzés azonban nem indult jól a vendégek számára: a 3. percben a videóbíró les miatt elvett egy gólt Harry Kane-től.

Fél óra elteltével újabb pofont kapott a Tottenham, az előző idényben 22 gólt lövő Danny Ings talált be, remek labdaátvétel után lőtt a Lloris hálójába.

Ami viszont a meccs hátralévő 60 percében történt arra egy ideig emlékezni fogunk, mert a Kane-Son páros olyat produkált, amelyet biztosan nem láttunk még a Premier League történetében. Az angol játékos előbb az első félidő lefújása előtt adott egy gólpasszt a koreai társának, majd ezt a forgatókönyvet még három ízben megismételte a duó: Kane 4 gólpasszt adott Sonnak, mad végül egy kipattanóból az angol válogatott csatára is gólt rúgott.

A hajrában még tizenegyesből újabb gólt rúgott a Southampton, de ez még szépségtapasznak is kevésnek bizonyult: a londoniak 5-2-re győztes, a Szentek a második meccsükön is vereséget szenvedtek.

GOAL Southampton 1-4 Spurs (73 mins)



Son Heung-min grabs his 𝙛𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝 of the match, converting Harry Kane's cross#SOUTOT #CHELIVpic.twitter.com/GhYxQTpbFa