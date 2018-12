Solskjaer: Úgy érzem, hogy hazatértem!

Megszólalt az első hivatalos napján a norvég szakember.

José Mourinho menesztése utánt Ole Gunnar Solskjaer-t nevezték ki a Manchester United kispadjára.

A klub legendája ma találkozott először a csapat játékosaival, és nyilatkozott is az MU TV-nek.

- Úgy érzem, mintha hazatértem volna. Nagyon hektikus napokon vagyok túl, de nagyon jó érzés itt lenni. Most hat hónapot vállaltam, és minden pillanatát élvezni szeretném, habár tudom, hogy nem a legjobb időszakát futja a klub. A keretünk jó, minden adott ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Legalább 23-24 játékos áll a rendelkezésemre, ők nyerni akarnak, ahogy én is.

Menedzserként nem is lehet más célom, és ezt a játékosok is tudják. Ami történt, az már a múlt. Mindenki új lappal kezd, és mindenkinek megvan az esélye a bizonyításra. Amikor én játékosként az Old Trafford gyepére léptem, megtettem mindent a csapat sikeréért. Amikor 2014-ben a Cardiff kispadján visszatértem ide, az volt minden idők legszürreálisabb élménye nekem. De most megint a United oldalán vagyok, és alig várom már a közös munkát a csapattal és a klubbal.

