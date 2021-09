Solskjaer: „Ronaldo kimaradhat"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Cristiano Ronaldo a hétvégén egy duplával tért vissza az Old Traffordra. Ennek ellenére Ole Gunnar Solskjaer most mégis arról beszélt, hogy a portugál világsztár nem minden mérkőzésen fog szerepet kapni:

Ronaldo alig egy hete tért vissza a Carringtoni csapatbázisra, hogy elkezdje a felkészülést az idei Premier League szezonra, de máris szemlátomást jó hatással volt a csapat többi tagjára is. Erről a norvég edző is beszélt:

„Ronaldo és Varane érkezésével minőségileg sokat erősödtünk, ez természetesen pozitívan hat a csapaton belüli versenyre, és javult a játékosok teljesítménye is. A portugál és a francia is győztesek, és ők ketten olyan követelményeket támasztanak saját magukkal szemben is, amire a többiek felnéznek. Hatalmas verseny lesz a helyekért, ami nagyszerű érzés számunkra."