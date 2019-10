Solskjaer reagált Pogba és Zidane találkozójára

Ole Gunnar Solskjaer szerint nincs jelentősége annak, hogy Paul Pogba összefutott Zinedine Zidane-nal.

A sérüléssel bajlódó francia középpályás a válogatott szünet alatt Dubaiban dolgozott a felépülésén, és ekkor találkozott a edzőjével.

A Királyi Gárda nyáron szerette volna megszerezni a sztárját, de a két csapat nem tudott megállapodni egymással.

Zidane egy sportközpontban futott össze a Vörös Ördögök középpályásával, és a róluk készült kép a nyári események és Pogba jövője miatt érthető módon felkapott lett a sajtóban.

A Manchester United edzője szerint viszont nincs miért aggódnia a szurkolóknak, Pogba továbbra is mindent megtesz a csapatért.

- Nekem egyáltalán nincs ezzel problémám. Mindenfelől érik kritikák Pogbát, de az az igazság, hogy többször is fájdalmakkal játszott. A Rochdale vagy az ellen épp ezért mondhatta volna, hogy inkább nem játszik, de ő ott akart lenni a pályán - hívta fel a figyelmet a játékos elkötelezettségére Solskjaer.

Pogba túlvállalásának azonban ára is volt: a világbajnok játékos ismét megsérült, így nem játszhat vasárnap a elleni rangadón sem.

