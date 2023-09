Solskjaer: Hiba volt anno Ronaldo visszahozatala

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ole Gunnar Solskjaer nyilatkozott a The Athletic-nek.

A Manchester United korábbi menedzsere érdekes nyilatkozatot adott a The Athletic-nek. Elsőként arról beszélt,hogy a klub hibát követett el, amikor visszahozta Cristiano Ronaldót.



"Cristiano visszahozatala egy olyan döntés volt, amit lehetetlen volt visszautasítani, úgy éreztem muszáj megtennünk, mint kiderült, ez hiba volt. Akkor nagyon jó érzés volt ez, miután aláírt, és a Newcastle ellen pályára lépett hazai pályán. Az Old Trafford valósággal felrobbant."



A norvég kitért pár meghiusúlt igazolásra is:



"Mindent megtettem azért, hogy leigazoljuk Harry Kane-t és tudom, hogy ő is szívesen jött volna. De a klubnak akkoriban nem volt lehetősége ekkora pénzt kiadni egy játékosra a COVID miatt. Hasonló a helyzet Declan Rice esetében is, akkor is annyit kellett volna fizetni érte, mint amennyit most adott az Arsenal. Ezután felmerült a posztra Moises Caicedo neve is, de rutinosabb embert akartunk. Erling Haalandot pedig már akkor azelőtt kinéztük, hogy debütált a Salzburgban. Sajnos azonban ez sem jött össze."