Solksjaer helyében Giggs megválna Paul Pogbától

A Vörös Ördögök legendája eladná a világbajnok középpályást.

A korábbi szélső, a Premier League Productions-nek mondta el véleményét a csapatnál uralkodó helyzetről.

Giggs ugyan elismerte, hogy a régi klubjában nincs másik, hasonló minőségű középpályás, ám szerinte Pogba nem eléggé elkötelezett. Ezt figyelembe véve pedig, ő inkább eladná a franciát, az erősségei ellenére is.

A világbajnok középpályás már amúgy is erősen szóban forog az átigazolási pletykák között, annak ellenére, hogy mind edzője, mind ügynöke, Mino Raiola elmondta: nem fog váltani januárban.

Giggs azt is hozzátette, hogy sajnálja Solskjaert, amiért a Pogbát állandóan körülvevő médiacirkusszal kell foglalkoznia még akkor is, amikor nem is játszik.

Amikor a riporter megkérdezte, hogy a következő szezonban szíve szerint a csapatban látná-e Pogbát, Giggs azt válaszolta:

- Nem. A United hellyel-közzel jó formát mutat, és ez nélküle is megvan. Nagy tehetség, de ha állandóan arról kell beszélni, hogy sérült-e, beteg-e, miért van edzés helyett máshol, az nem tesz jót. A menedzsert is frusztrálja.

