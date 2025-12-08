A Football Insider beszámolója szerint a Paris Saint-Germain komolyan fontolgatja, hogy a nyáron Bradley Barcolát ajánlja fel Marcus Rashfordért cserébe a Manchester Unitednek. Keith Wyness, az Everton és az Aston Villa korábbi vezérigazgatója úgy véli, a csere logikus lépés lenne a United számára, hiszen Barcola fiatalabb és hosszú távú projektbe illeszthető játékos.

Rashford jól érzi magát Barcelonában

Csakhogy az ügylet korántsem lenne egyszerű. Rashford ugyanis úgy tűnik, újra megtalálta önmagát Barcelonában. A 27 éves támadó már öt gólnál és hat gólpassznál jár, Hansi Flick pedig pontosan azt a rendszert építette köré, amelyben korábban is volt már világklasszis formában. A BBC elemzése szerint Rashford szerepe jóval összetettebb, mint egyszerű bal szélső: szabadon mozoghat befelé, gyakran kvázi csatárként kerül lövőhelyzetbe, ami tökéletesen illik ballábas, távoli lövésekre is építő játékára.

Rashford nemcsak gólerős, de döntő pillanatokban is lehet rá számítani. Emlékezhetünk például a Newcastle elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen nyújtott kiváló teljesítményére, amikor balról indulva a pálya minden részén feltűnt, és a csapat kontráinak motorja volt.

A Football Insider szerint a Barca opcióval rendelkezik a végleges átigazolásra, és a játékos első számú célja továbbra is a katalánoknál maradni. Éppen ez jelentheti a PSG számára a legnagyobb akadályt: hiába vonzó Barcola a Manchester United számára, ha Rashford a kölcsönszerződés lejárta után, már egyértelműen a Barcelonában látja karrierje újraindításának helyét.

A nyárig még sok minden változhat, de jelenleg úgy tűnik: Rashford jövőjét nem a klubok stratégiája, hanem a saját sikerei írják felül Barcelonában.

