Sokasodnak a kritikus hangok, nehéz helyzetben Thomas Frank

Egyre nagyobb a nyomás Thomas Frankon a Tottenhamnél. A londoni klub vasárnap megalázó, 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában, amivel a Spurs az angol bajnokság 11. helyére csúszott vissza. Az eredmény és a mutatott játék csak tovább mélyítette a válságot, a szurkolók pedig nyíltan a vezetőedző menesztését követelik.

A City Groundon látott teljesítmény különösen fájdalmas volt a Tottenham számára. Callum Hudson-Odoi két góllal, Ibrahim Sangaré egy találattal járult hozzá a Nottingham Forest sima győzelméhez, miközben a Spurs ismét szervezetlennek, ötlettelennek és erőtlennek tűnt. A csapat az elmúlt hét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni, a top négybe jutásról szőtt álmok pedig egyre távolibbnak tűnnek.

A vereséget követően a klub korábbi elnöke, Lord Alan Sugar is megszólalt. A Spurs 1991 és 2001 közötti társtulajdonosa az X-en (korábbi Twitter) egyértelmű üzenetet küldött a vezetőségnek: szerinte a megoldást Jürgen Klopp jelenthetné.

Sugar úgy fogalmazott, hogy a Lewis család anyagi hátterével „win-win” helyzet lenne a német szakember januári kinevezése: sok pénz érkezhetne játékosokra, és egy világszínvonalú edző irányítaná a csapatot.

A drukkerek sem maradtak csendben. A közösségi médiát ellepték a Thomas Frank távozását követelő bejegyzések, a szurkolók szerint a csapatnak nincs felismerhető játékstílusa, hiányzik az identitás és a karakter. A kritika nemcsak az eredményeknek szól, hanem annak is, hogy hónapok óta nem látszik valódi fejlődés a pályán.

Mindeközben a spanyol sajtó már egy újabb lehetséges jelöltről ír. Több lap szerint a Tottenhamnél figyelemmel kísérik Xavi Hernández helyzetét, aki jelenleg nem áll alkalmazásban. A korábbi Barcelona-edző neve egyre gyakrabban kerül elő, mint egy hosszabb távú projekt kulcsfigurája.

Xavit olyan szakemberként tartják számon, aki képes lenne világos játékelveket, labdabirtokláson alapuló futballt és határozott identitást adni a csapatnak – éppen azt, ami most hiányzik a Spurs játékából. A váltást nem azonnali tűzoltásként, hanem egy új korszak kezdeteként képzelnék el Észak-Londonban.

A kérdés már csak az, meddig tart ki a vezetőség Thomas Frank mellett, és mikor lépnek – a szurkolók türelme ugyanis látványosan fogy.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.