Példátlan botrány rázta meg a holland labdarúgást: egy adminisztratív hiba miatt akár 133 Eredivisie-mérkőzést is újrajátszhatnak. A vita egy indonéz válogatott játékos szerepeltetése körül robbant ki, az ügy pedig már bírósági szakaszba lépett.

Az egész holland bajnokságot felboríthatja az ügy, amelynek középpontjában a Go Ahead Eagles játékosa, Dean James áll. A sportbible.com cikke szerint a holland születésű futballista 2025-ben döntött úgy, hogy Indonéziát képviseli a válogatottban, és 2026 márciusában már pályára is lépett új nemzeti csapatában. A problémát az okozza, hogy holland jogi értelmezések szerint az indonéz állampolgárság felvétele miatt elveszíthette holland állampolgárságát, így Hollandiában munkavállalási engedélyre lett volna szüksége.

A vita a Go Ahead Eagles március 15-i, NAC Breda elleni 6–0-s győzelmét követően robbant ki. A bredai klub hivatalosan is panaszt nyújtott be a holland szövetséghez (KNVB), arra hivatkozva, hogy James jogosulatlanul szerepelt a mérkőzésen.

A KNVB ugyan elutasította a NAC Breda kérését a találkozó újrajátszásáról, mivel álláspontjuk szerint sem a klub, sem a játékos nem tudott az esetleges adminisztratív problémáról, az ügy azonban nem zárult le. A NAC Breda bírósághoz fordult, és egy esetleges kedvező ítélet beláthatatlan következményekkel járhat.

Holland sajtóinformációk szerint ugyanis nem Dean James az egyetlen érintett futballista. Mintegy 25 játékos kerülhet hasonló helyzetbe, köztük indonéz, suriname-i és zöld-foki-szigeteki válogatott labdarúgók is.

Ha a bíróság precedensértékű döntést hoz, több klub is megtámadhatja korábbi mérkőzéseinek eredményét. Ez akár 133 Eredivisie-találkozó újrajátszását eredményezheti, ami teljesen felboríthatná a holland bajnokság menetrendjét a 2026-os világbajnokság előtt.

A sportbible.com szerint a holland szövetségnél attól tartanak, hogy ilyen esetben szinte lehetetlen lenne időben lezárni a bajnoki idényt.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

TippmixPro banner

Hirdetés