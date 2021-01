Skribek Alent olasz, francia, angol és portugál klubok figyelik

Jól indult Skribek Alen tavaszi szezonja, ami talán nem is meglepetés, hiszen a fiatal játékos az ősszel is jól teljesített. Első -es szezonjában már öt gólnál jár, ami önmagában is nagy dolog, de ha a statisztikákat alaposan megnézzük, akkor még érdekesebb dolgokra akadunk.

A Budafok fiatalja 13 alkalommal szerepelt az NB I-ben, de csak hétszer volt kezdő, sőt a vasárnapi találkozó volt életében a második olyan élvonalbeli meccs, amelyen végig a pályán volt. Az öt gólhoz elég volt neki 659 percet játszani.

Több csapat

A teljesítménye alapján nem is csoda, hogy a budafokiak ragaszkodtak hozzá a nyáron. Skribek a játékosa, kölcsönben szerepel a fővárosban, ám az NB I újonca a nyáron nem engedte vissza Felcsútra, hanem újabb egy esztendőre szerződtette az utánpótlás-válogatott szélsőt.

A játékos meg is hálálta a bizalmat, hiszen a Nemzeti Sport játékosrangsorában a legjobb 20 éven aluli labdarúgó lett 2020 őszén.

Skribek Alen az U21-es válogatott keretének is a tagja, vagyis készülhet az idei magyar-szlovén közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságra is. A fiatalabb csapatokban rendszeresen pályára lépett, de könnyen előfordulhat, hogy a „nagyobbak” között is bemutatkozik.

A kérdés az, hogy akkor hol futballozik majd. A Goal információi szerint Skribek Alent figyelik olasz, portugál, francia és angol klubok is. Persze a vevőnek fizetnie is kell, ráadásul nem is keveset, hiszen a szélső ára a Transfermarkt adatai szerint 275 ezer euró, ami több mint kétszer annyi, mint tavaly nyáron – akkor 125 ezer volt.

