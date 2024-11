Skandináv vikingek egymás között

Erling Haalandot a svéd közösségi média viccelte meg a Sporting elleni mérkőzést követően.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Bár Haaland ebben a szezonban 17 gólt szerzett klubja és a hazája színeiben, de a magyar származású svéd Viktor Gyökeres Portugáliában, valamint a BL-ben is keményen terrorizálta a védelmeket és már 25 góllal büszkélkedhet ebben a szezonban, beleértve a kedd este szerzett hármat is. Valójában csak két olyan mérkőzés volt, amikor nem talált be.

A mérkőzés előtt a Bajnokok Ligája hivatalos oldala a két csatár párharcát dobta be és tweetelte ki a gólrekordjukat ebben a szezonban. Miután pedig Gyökeres gárdája bezsebelte a győzelmet, a Svensk Fotboll idézte a tweetet és a frissített mérleggel újraközölte: