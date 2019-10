KÉPEK: Sírva fakadt a Bayern-játékos a bajnoki előtt

A - mérkőzést megelőzően szokatlan jelenet volt a Bayern kispadjánál.

Javi Martinez sírva fakadt a széken ülve, őt pedig az egyik segédedző, Hansi Flick vigasztalta.

A valószínűsíthető ok az volt, hogy a spanyol játékos újra kimaradt a kezdőcsapatból.

A klub igazgatója, Hasan Salihamidzic a találkozó után nyilatkozott Martinezről.

- Nem láttam a képeket. Természetesen idegesítő Javi számára, hogy nem játszik. A szezon hosszú, mindenki megkapja a lehetőséget, Javi is. Megértem azokat a játékosokat, akik nem játszanak. Mindenki játszani akar.

Salihamidzic az interjújában azt is kizárta azt, hogy személyes okok miatt történt volna meg az eset.

