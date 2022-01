Sir Alex Ronaldónak: „Kinek képzeled magad?"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Guillem Balague Cristiano Ronaldo: The Biography c. könyvében az olvasó betekintést kaphat a Sir Alex Ferguson vezette Manchester Unitedról is. A skót edző nemcsak vezette a manchesterieket, de az öltőzőt is uralta, ezt jól mutatja a következő 2009-es jelenet is:

Ronaldo rosszul játszott a Benfica ellen, Ferguson pedig odament hozzá a találkozó után.

„Kinek képzeled magad? Egyedül próbálsz játszani? Soha nem leszel nagy játékos, ha ezt csinálod!"

Ronaldo sírni kezdett. A többi játékos nem szólt semmit. Rio Ferdinand szerint tanulnia kellett. A korábbi válogatott védő szerint ez nemcsak Ferguson, de a csapat üzenete is volt a portugál felé.

Az ötszörös aranylabdás játékos a napokban a Sky Sportsnak adott interjújában mesélt arról, hogyan próbálja megközelíteni a klub fiatal játékosait visszatérése óta.

„Az érett, idősebb játékosok mindig tudnak segíteni a fiataloknak. Ha kell, tudok mesélni egy példát, tudok tanácsot adni, de ha a másik nem tudja befogadni, és mindez nem belülről fog fakadni, akkor akár egész nap beszélhetek vele. Emlékszem, mikor 18, 19, 20 éves voltam, és a csapat korelnökei odajöttek hozzám, és én megpróbáltam befogadni, amit mondtak, és fejlődni és fejlődni."

„De ma már sokkal érzékenyebbek a játékosok és nem fogadják el, ha kritizálod őket. Itt nemcsak a focistákra gondolok, hanem úgy általában mindenkire. Édesapa vagyok, tudom milyenek a mai fiatalok. Néha, ha egy kicsit keményebb vagy, pont az ellenkezőjét éred el vele. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. De a lényeg szerintem az, hogy minden belülről fakadjon. Hogy büszkén bele tudj nézni a tükörbe, hogy igen, én mindent beleadtam. Mindannyiunknak ezt kellene tennie, hogy új lapot tudjunk nyitni a következő évben, és trófeákat tudjunk nyerni. Hinnünk kell ebben, különben rémálom következik."

