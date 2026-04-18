Az ominózus este

Michael Keane a Fozcast podcastban idézte fel az esetet, amikor a Manchester United U18-as csapatának tagjaként magára haragította a klub legsikeresebb vezetőedzőjét, Sir Alex Fergusont:

„Igazából nem is tudom, elmesélhetem-e ezt a történetet. Röviden: 18 év alattiak voltunk, én soha nem jártam szórakozni, nem ittam, de az egyik csapattársunk születésnapját ünnepeltük a városban, és az egész csapat elment, úgyhogy én is ott akartam lenni. Az egyik srác aztán egy kisebb balhéba keveredett ott.”

Ferguson szigora

A most 33 éves Keane szerint a buli híre eljutott a klubhoz, Ferguson pedig egyáltalán nem volt boldog az események hallatán:

„Sir Alex megkérte a biztonsági kamerák felvételeit arról, látni akarta, mi is történt valójában.”

A korábbi játékos szerencsétlenségére ő is szerepelt a felvételen, amihez a skót mesternek volt egy pár keresetlen szava:

„Épp akkor indultam el, hogy hazamenjek, így a kamera rögzített, és nyilvánvalóan ez a srác elég nagy bajba került. Ferguson behívott az irodájába, és az első dolog, amit mondott, az volt: »Ne hazudj nekem!«, én pedig csak néztem, hogy »Ó, istenem, mi folyik itt?« Kiböktem, azt mondtam, hogy mindannyian elmentünk, és igen, másnap edzettünk, de azt mondtam, hogy én nem ittam.”

A feszült jelenet Keane számára kedvező módon zárult, bár elismerte, az egész helyzet olyan volt, mintha valami teszt lett volna:

„Azt mondtam, hogy nem láttam semmit abból, amivel ezt a srácot vádolták, Ferguson pedig kiabált velem, alaposan leordította a fejünket aztán a végén felállt, és csak annyit mondott: »Szép munka, fiam«, és kezet rázott velem. Őszintén szólva, hatalmas megkönnyebbülést éreztem, amikor ezt mondta.”

Michael Keane a felnőttcsapatban nehezen jutott rendszeres játéklehetőséghez: többszöri kölcsönadás után 2015-ben a Burnley-hez igazolt, 90 Premier League-mérkőzés után igazolta le az Everton, amelynek a mai napig a játékosa.

Forrás: The Sun

