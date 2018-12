Simeone a Bayern érdeklődése ellenére is ragaszkodik kulcsemberéhez

Az argentin szakember szerint természetes, hogy más klubok is érdeklődnek a világbajnok játékos iránt.

Diego Simeone úgy gondolja, teljesen normális, hogy egy olyan csapat, mint Bayern München érdeklődik Lucas Hernandez iránt, de reméli, hogy a védő marad az Atlético Madridnál.

A héten a Marcában jelent meg a hír, mely szerint a Bayern München már januárban kifizetné a világbajnok hátvéd szerződésében szereplő 80 millió eurós kivásárlási árat, ugyanakkor Enrique Cerezo, az Atlético elnöke elmondta, hogy nem tud semmiféle ajánlatról és Hernandez egyébként is maradni akar a csapatnál.

A legutóbbi, Espanyol elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján természetesen Diego Simeonét is megkérdezték a dologról:

- Csak annyit mondhatok, hogy beszéltem a játékossal és a klubbal is, szóval mindenki tudja, hogy én mit szeretnék. Hernandez a mai napig a mi játékosunk, és jelenleg nincs értelme arról beszélni, hogy megy vagy marad. Ha egészséges, akkor játszani fog, de nem szeretnék feltételezésekbe belemenni. Elmondtam a klubnak, hogy mit gondolok Lucasról, hogy mit gondolok róla, és remélem a szurkolók is kifejezik majd ugyanezt. Nehéz olyan dolgokról beszélni amik még nem történtek meg, de mindenhez a lehető legpozitívabban próbálok hozzáállni, és most is optimista vagyok. Lucas tisztában van azzal, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá, de teljesen természetes, hogy a Bayern München érdeklődik iránta. A döntést neki és a klubnak közösen kell meghoznia - nyilatkozta a Matracosok trénere.

A világbajnokságot alapemberként végigjátszó Lucas Hernandezt ebben a szezonban több sérülés is sújtotta, legutóbb december 9-én a Deportivo Alaves elleni meccsen dőlt ki a sorból térdsérülés miatt.

