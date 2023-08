Simán verte a Paks az Újpestet

Megvan a tolnaiak első sikere.

A Paks 3-0-ra nyert a vendég Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel első győzelmét aratta, míg a fővárosiak először kaptak ki a szezonban.



A Paks két idegenbeli 1-1-es döntetlennel kezdte a szezont - a DVSC elleni hazai összecsapását elhalasztották -, így először játszhatott saját közönsége előtt Bognár György alakulata. A forduló előtt még szintén veretlen Újpest viszont legutóbb a 92. percben kapott potyagóllal nem tudta legyőzni a sereghajtó Mezőkövesdet, ezért Nebojsa Vignjevic vezetőedző öt helyen is változtatott az egy héttel ezelőtti felálláson.

Nagy iramban kezdett mindkét alakulat, ám kevés helyzet akadt. A Paks próbált letámadni, labdát szerezni, azonban a vendégek ekkor még nem hibáztak, vagy Banai - aki Nikolicot helyettesítette a kapuban - védett magabiztosan.

A félidő derekán viszont bő egy perc alatt kétszer is mattot kapott az újpesti védelem előbb Silye balról élesen, laposan, nagy erővel a kapu elé lőtte a labdát, amely Ljujic lábszáráról bepattant, a lila-fehérek játékosa négy találatával ugyan vezeti a góllövőlistát, ám most rossz kapuba talált be. Szinte rögtön a középkezdés után labdát szerzett a Paks, Silye balról ezúttal a második hullámban érkező Szabó Bálint elé talált, aki a jobb alsó sarokba helyezett.

A sokk után rendezte sorait az Újpest, és a 35. percben kis híján szépített, azonban Csoboth veszélyes helyről leadott lövésébe Papp önfeláldozóan belevetődött.

A 39. percben Hall ápolását követően idő előtt ment vissza a pályára, pedig erre Erdős játékvezető nem adott engedélyt, ezért megkapta a második sárga lapját, így mehetett zuhanyozni. Azonban a paksi emberelőny csak egy percig élt, mert Szabó János szabálytalanság miatt szintén begyűjtötte második sárga lapját, és számára is véget ért az összecsapás.



A fordulást követően mindkét megfogyatkozott gárda cserékkel frissített. Aktívabb, kezdeményezőbb lett az Újpest, de a paksi védelem jól akadályozta meg a komolyabb helyzetek kialakulását, így aztán eseménytelenül folyt a mérkőzés. A 77. percben Vas Gábor rosszul esett, megsérült és hordágyon kellett levinni. A helyére beállt Bőle két perc múlva eredményes volt: Silye bal oldali beadását Banai éppen az ő fejére ütötte. Silye ezzel a harmadik gól előkészítésében is szerepet vállalt. A 89. percben Ambrose fejese a kapufán csattant, így még a szépítés is elmaradt.

A Paks teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.