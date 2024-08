Sikerült tető alá hozni az üzletet: Félix visszatér a Chelsea-hez, Gallagher az Atléticóban folytatja

Már csak a hivatalos dokumentumokat kell aláírni.

Mozgalmas napok után sikerült megegyezni mindenben a Chelsea-nek és az Atlético Madridnak, így Conor Gallagher utóbbi, Joao Félix előbbi klubhoz igazol.

Az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano megírta, hogy Conor Gallagher már a múlt héten minden feltételben megegyezett az Atlético Madriddal, így már csak a két klub közötti tárgyalásoknak kellett sikeresnek lennie. A Matracosok és a Kékek végül 42 millió euróban állapodtak meg. Az angol középpályás 2029-ig szóló szerződést ír majd alá. Az orvosi vizsgálatokon már átesett, így a mai nap folyamán a hivatalos bejelentésre is sor kerülhet.

Ezzel párhuzamosan, de nem azonos ügyletként tárgyaltak Joao Félix sorsáról is a felek. A portugál már hosszú ideje távozni szeretne az Atléticótól, az előző szezonban a Barcelonában volt kölcsönben. Az aktuális átigazolási időszakban több klubbal is szóba hozták, de végül a Chelsea volt a legkitartóbb, ahol már a 2022/23-as szezon második felében is megfordult.

Tegnap már szinte Diego Simeone is hivatalossá tette az átigazolást, amikor kihagyta Félixet a Villareal elleni keretből.

"João Félix ma este kimaradt a keretből? Hamarosan értesülni fog róla, ez egy átigazolás miatt van. Én már értesültem erről" - jelentette ki a szakember.

Joao Félix még ma Londonba utazik, hogy véglegesítse a Chelsea-be történő átigazolását. Az Atlético Madrid engedélyezte Joao számára, hogy Londonba utazzon orvosi vizsgálatra és a szerződés aláírására. Félix 2030 júniusáig érvényes szerződést fog aláírni, plusz egy éves opcióval. A londoniak 50 millió euróért szerzik meg végleg a portugál támadót.