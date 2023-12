Sikerek sok-sok drámával megfűszerezve: ilyen volt magyar válogatott 2023 éve

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Együtt, egyenesen az Eb-re”. Ez a címe az MLSZ idei filmjének, ugyanis hazánk nemzeti csapata veretlenül, csoportelsőként kvalifikálta magát a 2024-es németországi Európa-bajnokságra. Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, a magyar labdarúgó válogatott idén is sok szép pillanatot okozott nekünk, melyeket kronológiailag haladva idézünk fel cikkünkben.

Az évet március 23-án egy barátságos mérkőzéssel indítottuk Észtország ellen, akiket Ádám Martin találatával 1:0-ra sikerült legyőznünk. A találkozó azonban nem a mutatott játék vagy az eredmény miatt maradt emlékezetes, sokkal inkább a Sallai Roland által kihagyott büntetőt megelőző szituációról, amikor is a Freiburg támadója, illetve Szoboszlai Dominik kő-papír-olló játékkal döntött a rúgóról, amit Marco Rossi nem nézett jó szemmel.

Pár nappal később azonban már nem ez szolgáltatta a beszédtémát, ugyanis az első selejtező mérkőzésünkön egy lehengerlő első félidőnek köszönhetően Vécsei, Szoboszlai és Ádám góljával már a 39. percben beállítottuk a végeredményt, 3:0-ra győztünk Bulgáriával szemben. Az első játékrészben mutatott játékot Rossi az irányítása alatti eddigi legjobbként jellemezte, melyet a gólok mellett labdabirtoklási fölényünk és további elképesztő statisztikák is alátámasztanak.

Az idei esztendő számunkra júniusban folytatódott, előbb Montenegróban, majd három nappal később a Puskás Arénában Litvánia ellen léptünk pályára. A podgoricai találkozó gólnélküli döntetlennel zárult, mellyel inkább a hazaiak lehettek elégedetlenebbek, ugyanis hazai pályán előbb kikaptak Szerbiától, majd minket sem sikerült legyőzniük, ezzel értékes pontokat hullajtottak a riválisaikkal szemben. Litvánia ellen az akkor még Pakson futballozó Varga Barnabás és Sallai Roland hatalmas góljának köszönhetően újabb három pontot zsebeltünk be, így magabiztosan várhattuk az őszi folytatást.

Szeptember 7-én a zártkapus, így csupán 14 év alatti gyermekektől hangos Rajko Mitic stadionba látogatott a csapat, ahol Szerbia vendégeként kulcsfontosságú mérkőzés várt Dibuszékra. A találkozó nem indult jól, a szerb nyomás a 10. percben egy Szalai Attila öngóllal mutatkozott meg az eredményjelzőn. A csapat azonban nem roskadt magába, a 34. minutumban előbb Varga egalizált, majd két perccel rá Lang beadására Willi Orbán érkezett jól és továbbította a labdát a kapuba, ezzel megfordítva a meccs állását. A rangadón nem esett már több gól, így ezzel a győzelemmel a tabella élén maradtunk. A válogatottra ezután egy újabb felkészülési találkozó várt, ezúttal Csehország ellen, melyet barátságosnak azonban nem lehetett nevezni. Az 1:1-es döntetlent hozó párharc során 33 szabálytalanságból hetet sárga lappal kellett büntessen a játékvezető, aki bizonyos esetekben szigorúbb bíráskodással akár piros lapot is kioszthatott volna.

Bő egy hónap múlva, október 14-én következett a Szerbia elleni visszavágó, melyet mára már természetes módon teltház előtt rendeztek a Puskás Arénában. A 20. percig kellett várni az első gólra, amikor is a már ferencvárosi színekben is elsőszámú gólfelelőssé váló Varga Barnabás talált a kapuba. Az eredmény után futó szerbek a 33. percben egyenlítettek, de nem örülhettek sokáig, ugyanis Nego beadását követően egy fantasztikus átvétel után Sallai (Hajdú B. István szavait idézve) „bődületes bombát” zúdított a szerb kapuba. Az eredmény ezt követően nem változott, így 13 ponttal vághattunk neki az utolsó három fordulónak.

Litvániába azzal a tudattal utazhattak ki Marco Rossiék, hogy egy győzelemmel biztos a kijutás, ami ebben az esetben nagy valószínűséggel első kalapos pozíciót eredményezett volna a december másodikai Eb-sorsoláson. Sokáig azonban úgy tűnt, hogy már a döntetlen is bravúr lenne, ugyanis a rendkívül kompaktan futballozó litván válogatott a 36. percben már két góllal vezetett, ami később 3:0 is lehetett volna, de végül a videóbíró megmentett minket és maradt a két gólos hátrány. Az egyre csak rohamozó magyar válogatott Szoboszlai magabiztosan értékesített büntetőjével előbb szépített, majd Varga Barnabás fejesével egyenlített. A hátralévő tíz percben még volt esélye nemzeti csapatunknak a győzelem kivívására, ám ez már nem sikerült, így a matematikailag is biztos kvalifikációra még várni kellett. Igaz, nem sokat, ugyanis az egy hónappal később végül Szófiában megrendezett selejtezőn igazi drámák közepette, de sikerült kiharcolni a kijutást.

Végül szoros lett, ám az elején úgy tűnt, hogy könnyed sikert arathatunk, révén már a 10. percben megszereztük a vezetést a haloványan futballozó bolgár válogatottal szemben. A hazaiak még az első félidőben egyenlítettek, de majdnem két emberrel is megfogyatkoztak, ám végül a javukra ítélt a videóbíró, így „csak” Antov jutott a kiállítás sorsára. Ezen a téren azonban mi egalizáltunk, ugyanis Kerkez egy kétes szituációt követően megkapta második sárga lapját, így tíz a tíz ellen folytatódott a csata. 12 perccel a rendes játékidő vége előtt tizenegyesből fordított Bulgária.

A bolgárok számára egészen a 98. percig úgy tűnt, hogy győzelmet ünnepelhetnek majd. (Igaz, a hangulatukat árnyalhatta, hogy a stadion környékén a helyi labdarúgó szövetség ellen tüntető szurkolókat a mérkőzés alatt többek között vízágyúkkal oszlatták.) A mérkőzés utolsó szabadrúgását a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végezte el, akinek az ívelését követően nem valamelyik csatárunk, vagy előrehúzódó védőnk, hanem a labdába ügyetlenül belecsúsztató Petkov juttatta saját kapujába a játékszert, ezzel egalizálta az eredményt és kijuttatott bennünket a jövő évi kontinensviadalra.

Az utolsó meccsnek részünkről így már nem volt tétje, csupán a több, mint egy éve tartó veretlenségünk megtartása (legutóbb 2022.09.26-án Olaszország ellen szenvedett vereséget nemzeti csapatunk). Montenegró egy győzelemmel, illetve egy esetleges szerb vereséggel még odaérhetett volna a második helyre, így támadásaikba mindent beleadva próbáltak lyukat találni a magyar védelmen. Végül a hazai mezőnyfölény ellenére találtak is, a 36. percben megszerezték a vezetést. A második játékrészben is a mi akaratunk érvényesült és ez már gólokban is megmutatkozott. A 66. percben egy Lionel Messit idéző cselsorozatot követően Szoboszlai talált a kapuba, kinek nevét két perccel később újra az eredményjelzőn olvashattuk, ugyanis Ádám kiugratását követően ismételten gólt szerzett a Liverpool nyolcasa. A 3:1-es végeredményt végül a jelenlegi válogatott legtapasztaltabb játékosának számító Nagy Ádám állította be (77-szer húzhatta magára eddig a címeres mezt).

A magyar nemzeti csapat 18 ponttal, +9-es gólkülönbséggel és veretlenül zárta a csoportot, mely második kalapos besorolást ért a csoportkör sorsolásakor. A Németországban megrendezésre kerülő tornán az A-csoportba kerülve a házigazdákkal, Svájccal, illetve Skóciával mérkőzünk majd meg júniusban.

A magyar válogatottban idén Csoboth Kevin, Varga Barnabás, Kata Mihály, Horváth Krisztofer, Balogh Botond és Szuhodovszki Soma révén hat újonc mutatkozott be.