Sigér is a Honvédnál folytatja - HIVATALOS

A bajnoki cím után is marad az NB II-ben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Kispesten folytatja pályafutását a Nyíregyházával bajnoki címet szerző Sigér Ákos - jelentette be kispesti klub honlapja. Medgyes Zoltán, Branko Pauljevic és Csilus Tamás után a Nyíregyházával bajnoki címet szerző labdarúgó is piros-feketébe öltözik.





Sigér Ákos Tégláson, illetve Debrecenben kezdte pályafutását, az NB III-ban a Hajdúböszörménnyel, míg az NB II-ben a Balmazújvárossal debütált, a legutóbbi 8 szezonban 155 NB II-es találkozón lépett pályára. Három évet töltött Nyíregyházán, tagja volt az előző idényben bajnoki címet szerző Spartacusnak.

„Örülök, amikor megkeresett a Honvéd, hogy számítana rám az előttünk álló időszakban. Nagyon komoly infrastruktúrával rendelkező klubhoz igazolhattam, amely népes szurkolótáborral bír, akik mindig remek futballhangulatot teremtenek a meccseken, így nem is kellett sokáig győzködni, hogy itt folytassam a pályafutásomat – mondta Sigér Ákos a Honvéd sajtójának adott első interjújában. – Nagy célokkal érkeztem, szeretnék minél többet segíteni a csapatnak, a pályán és a pályán kívül egyaránt. Olyan típus vagyok, aki nem tud veszíteni, fáradhatatlanul küzdök a sikerért, vallom, hogy ha esetleg nem is megy jól a játék, akaratban akkor sem kerekedhet fölénk az ellenfél. Az NB II-es bajnokság fizikailag is nagy kihívást jelent, ebben is helyt kell állni. Küzdöttem kiesés ellen, küzdöttem feljutó csapatban is, gyűjtöttem bőséggel tapasztalatot, ami a klubnak is nekem is segíthet a jövőben. Érdekesség, az előző idényben a Nyíregyházával csak egy csapatot nem tudtunk legyőzni, az pedig a Honvéd volt. Ahogy azt is megtapasztaltuk, hogy nagycsapatok mellett a kisebbek ellen is fel kell szívni magunkat, hiszen azokon a találkozókon is fontos pontokat gyűjthetünk.“

A Sigér-család ebben az évben nagy költözésekben lehetett. A 14-szeres magyar válogatott Sigér Dávid februárban igazolt a Ferencvárostól a Fehérvár FC-hez, amelynek színeiben a tavaszi szezonban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Majd június közepén jelentette be a Sepsi OSK, hogy már a román bajnokságban fog légióskodni a többszörös magyar bajnok középpályás.