51 szurkoló számíthat büntetésre a sevillai derbin történtek miatt

Még november 30-án fogadta a városi rivális Real Betist a Sevilla, az idény első sevillai rangadóját a vendégek húzták be, akik 2018 után tudtak újfent diadalmaskodni a Ramón Sánchez Pizjuánban.

A Sportban Előforduló Erőszak Elleni Állami Bizottság azonban csak mostanra kérvényezte 51 szurkoló megbüntetését a találkozón történtek miatt - írta meg a Mundo Deportivo. Az első incidens még a derbit megelőző napon történt, amikor a Betis és a Sevilla ultrái összeverekedtek. A rendőrség előállította a csetepatéban résztvevő drukkereket, míg az Állami Bizottság közülük 14 Betis-szurkoló stadionokból való egyéves kitiltását kéri, nem beszélve az 5000 eurós büntetésről.

Ugyanakkor a Sevilla azon hívei sem úszták sokkal olcsóbban a történteket, akik tárgyakat dobáltak a pályára. A kamerafelvételekkel beazonosított négy személy 3 ezer eurós bírsággal és fél éves kitiltással számolhat.

Itt azonban még nem ért véget a büntetettek listája: további 33 zöld-fehér szimpatizánsra azért róhatnak ki pénzbüntetést (150 euró/fő), mert hazai szektorba vásárolt belépőt.