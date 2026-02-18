Súlyos eltiltást kapott a Sevilla vezetőedzője

Súlyos büntetést szabott ki a Spanyol Szövetség versenybizottsága a Sevilla vezetőedzőjére, Matías Almeydára a múlt szombati, Alavés elleni bajnokin történt botrányos jelenetek után. Az argentin szakember összesen hét mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután kiállítását követően heves szóváltásba keveredett a játékvezetővel, Galech Apezteguiával.

Az automatikus egymeccses eltiltás a piros lap miatt járt, a fegyelmi testület azonban további hat találkozóra tiltotta el a trénert a történtek súlyosságára hivatkozva.

Almeydát a mérkőzés hevében, heves reklamálás miatt küldték le a pályáról. A beszámolók szerint a 52 éves edző a kiállítást követően is a játéktéren maradt, közel egy percen keresztül folytatta a tiltakozást, majd számon kérte a játékvezetőt, ami tovább súlyosbította a helyzetet.

A hétmeccses eltiltás több különálló fegyelmi vétségből áll össze:

Három mérkőzés „megvető magatartás” miatt, amely a legsúlyosabb tétel – ez a piros lap felmutatása után elhangzott szavakhoz és gesztusokhoz kapcsolódik.

Két mérkőzés reklamálásért, ami az eredeti kiállítás oka volt.

Egy mérkőzés sportszerűtlen viselkedésért, miután a szakember a vizespalackba rúgott, valamint szóváltásba keveredett az asszisztens játékvezetőkkel.

Egy további mérkőzés azért, mert a kiállítása után nem vonult azonnal az öltözőbe, hanem az alagútban maradt, késleltetve távozását a technikai zónából.

A büntetés különösen érzékenyen érinti a Sevillát, hiszen az eltiltás a hátralévő 14 forduló felére kiterjed.

Az andalúz klub jelezte, hogy nem hagyja annyiban az ügyet. A Sevilla videófelvételeket nyújtott be, amelyek állításuk szerint ellentmondanak a játékvezetői jelentés egyes megállapításainak. A klub megerősítette, hogy az ügyet a fellebbviteli bizottság elé viszi, és szükség esetén a legmagasabb sportjogi fórumokig is elmennek az eltiltás csökkentése érdekében.

A Sevilla közleményében teljes támogatásáról biztosította vezetőedzőjét, ugyanakkor jelezte: osztják Almeyda meccs utáni sajnálkozását és bocsánatkérését saját reakciója miatt. A klub hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a sportjogi szervek döntéseit, de minden rendelkezésére álló jogi eszközt bevet annak érdekében, hogy megvédje saját és edzője jogos érdekeit.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.