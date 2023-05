Sérülten már nem biztos, hogy kell a Fradinak a legújabb kiszemeltje

Pedig már csak az aláírás hiányzik a papírokról!

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros előrehaladott tárgyalásokat folytat a bolgár élvonalbeli Pirin 23 éves támadó középpályásával, Cebrail Makreckis-el. Sőt a játékos már Budapesten tartózkodik, hogy aláírja új kontraktusát. Azonban az ulloi129.hu egy bolgár lapra hivatkozva állítja, hogy a játékos sérülése miatt hiúsulhat meg az üzlet.

A bolgár lap arról ír, hogy a Ludogorec, a CSZKA és Levszki Szófia, valamint a Botev által is keresett középpályás, Cebrail Makreckis mindenben megegyezett a Ferencvárossal és alá is írta szerződését. Azt is írják, hogy a legutóbbi, a Valpoortot foglalkozó Hebar elleni találkozón megsérült a játékos, így már nem tér vissza a Pirinbe, a bajnokság befejezése után csatlakozik a Ferencvároshoz.

A portál információi szerint több csapat elől tudná elhappolni a Fradi, azonban sérülésének súlyosságától függ, hogy számíthathatnak-e rá, akkor, mikor leginkább szükség lenne rá, tehát a Bajnokok Ligája-selejtezőjében. Egészségi állapota egyértelműen döntő faktor a szerződtetését illetően.

