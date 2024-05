Serie A-s kihívója akadt a Ferencvárosnak

Dejan Stankovic távozása után több jelölt is akad az FTC kispadjára, de az egyik kiszemeltet az olasz élvonalból is figyelik.

Rafael Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi és Rui Vitória. Ez a nem gyenge névsor szerepel a fővárosi zöld-fehérek kívánságlistáján, ami a kispadot illeti, de úgy tűnik, hogy az egyiküket már ki is lehet húzni.

A La Gazzetta dello Sport szerint Alessio Dionisit nem csak a Ferencváros, hanem a Calgiari is potenciális jelöltnek tartja.

Mivel Claudio Ranieri bejelentette, hogy felhagy az edzősködéssel, így sürgetővé válik a pótlása, de a fent említett csapatokon kívül a Monza és a másodosztályú Pisa kapcsán is emlegették.

A neves lap értesülései szerint Dionisi mellett még Marco Baroni és Luca Gotti is szem előtt van. Mindkét edzőnek sikerült elérnie, hogy a Lecce, valamint a Verona is az élvonalban maradhasson a következő idényben, így nem csoda ha eme sikerek tükrében ők is jelöltek.