Serie-A-s csapattal versenyzett Bolla Bendegúzért a Ferencváros, hiába

Az olasz sportújságíró, Gianluca di Marzio írt először arról, hogy az Udinese ajánlatot tett a Rapid Wiennek Bolla Bendegúzért. Az osztrák Sky Sports azonban már úgy értesült, hogy első körben nem született egyezség a két klub között: fél év kölcsön után kétmillió eurós vételi kötelezettséget vállalt volna az olasz klub, ám ezt kevesellte a Rapid.

Jóllehet ez nem szegte az udineiek kedvét, akik folytatták a tárgyalásokat - tudta meg az NSO. Ezzel együtt viszont az is kiderült, hogy a bécsi együttes végül elzárkózott Bolla elengedésétől, aki így a szezon tavaszi felét még biztosan az osztrák Bundesligában tölti.

Jelenlegi szerződése egyébként 2027-ig köti a magyar jobbhátvédet a Konferencia Liga alapszakaszából utolsóként kiesett klubhoz.

