A Cremonese legismertebb játékosa, a 26-szoros angol válogatott, Premier League-gólkirály Jamie Vardy két találattal járult hozzá a vendégek sikeréhez, amely egyben a Bologna idénybeli első hazai vereségét is jelentette.

A 38 éves angol csatár eddig 9 bajnokin lépett pályára a Cremonesében, összesen négy gólt szerzett.

Serie A, 13. forduló:

Bologna-Cremonese 1-3 (1-2)

vasárnap játszották:

Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0)

AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1)

Lecce-Torino 2-1 (2-0)

Pisa-Internazionale 0-2 (0-0)

szombaton játszották:

AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0)

Parma-Udinese 0-2 (0-1)

Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1)

Juventus-Cagliari 2-1 (2-1)

pénteken játszották:

Como-Sassuolo 2-0 (1-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.