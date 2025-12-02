A Cremonese legismertebb játékosa, a 26-szoros angol válogatott, Premier League-gólkirály Jamie Vardy két találattal járult hozzá a vendégek sikeréhez, amely egyben a Bologna idénybeli első hazai vereségét is jelentette.
A 38 éves angol csatár eddig 9 bajnokin lépett pályára a Cremonesében, összesen négy gólt szerzett.
A mérkőzés összefoglalója:
Serie A, 13. forduló:
Bologna-Cremonese 1-3 (1-2)
vasárnap játszották:
Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0)
AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1)
Lecce-Torino 2-1 (2-0)
Pisa-Internazionale 0-2 (0-0)
szombaton játszották:
AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0)
Parma-Udinese 0-2 (0-1)
Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1)
Juventus-Cagliari 2-1 (2-1)
pénteken játszották:
Como-Sassuolo 2-0 (1-0)
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.