Como szombati, Fiorentina elleni 2-1-es veresége nem a taktikáról, hanem az emberi mulasztásról maradt emlékezetes. A hazaiak mestere, Cesc Fabregas az 57. percben küldte pályára régi barátját és egykori chelsea-s csapattársát, Alvaro Moratát, remélve, hogy a rutinos támadó megfordítja a meccset. A terv azonban katasztrófába torkollott.

60 másodpercnyi őrület

A 33 éves csatár a 88. percben reklamálásért kapta meg az első sárga lapját, majd alig egy perccel később, egy játékon kívüli incidens során fejelt oda Luca Ranierinek. A játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot, Morata pedig mindössze 33 percnyi játék után mehetett zuhanyozni, végleg megpecsételve csapata sorsát.

Fabregas a lefújás utáni sajtótájékoztatón szemlátomást forrt az indulattól, és nem próbálta védeni honfitársát:

„A provokáció a futball része. Akik nem bírják a provokációt, azoknak szakmát kell váltaniuk” – jelentette ki kíméletlenül az olasz kispadon ülő spanyol legenda. „Tapasztalt játékosról van szó, többet várok tőle, mert a győzelem és a vereség közötti határvonal nagyon vékony. Nem szeretem a kifogásokat.”

A vb-álmok is szertefoszolhatnak?

Morata számára a jelenlegi szezon maga a rémálom. Az AC Milantól kölcsönvett csatár – aki 2024-ben még csapatkapitányként emelte magasba az Európa-bajnoki trófeát – árnyéka önmagának. 18 mérkőzésen mindössze egyetlen gólt préselt ki magából, és kiszorult a kezdőcsapatból a görög Douvikas mögé.

A válság a válogatottban is érezteti hatását: Luis de la Fuente szövetségi kapitány októberben – 2018 óta először – kihagyta a keretből a 87-szeres válogatottat. Mivel a 2026-os, észak-amerikai világbajnokság már a küszöbön van, Morata helyzete kritikus. Ha nem tudja rendezni a viszonyát Fabregasszal és nem találja meg a góllövő cipőjét, a spanyol nemzet hőse a tévéképernyő elől nézheti majd a tornát.

Magánéleti válság a háttérben

A szakértők szerint Morata pályán mutatott ingerlékenysége mögött magánéleti válság is állhat. A támadó nemrég vált el feleségétől, Alice Campellótól, akivel négy közös gyermekük van. A szakítás híre és az azt követő bulvárcunami szemlátomást megviselte a játékost, aki jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem tudja azt a szintet hozni, amit egy topcsatártól elvárnának.

Fabregas szerint nincs idő a sebek nyalogatására: „Csalódott vagyok, mert nem tudtam átadni a srácoknak a meccs fontosságát. Talán túl sokat beszéltem a saját tapasztalataimról a héten, de ez kevés volt. Hibáztunk a hozzáállásunkban, több vágyat kell mutatnunk.”

