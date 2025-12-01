Serie A: a Napoli nyerte a forduló rangadóját

A fővárosi találkozót David Neres 36. percben szerzett gólja döntötte el. A nápolyiak sikerükkel megelőzték a Romát és pontszámban beérték az éllovas AC Milant.
A Farkasok pedig ugyan visszacsúsztak a negyedik helyre, de csak egy ponttal vannak elmaradva az első kettőtől és a harmadik Internazionle csupán jobb gólarányával előzi meg őket.
Serie A, 13. forduló:
Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0)
AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1)
korábban:
Lecce-Torino FC 2-1 (2-0)
Pisa-Internazionale 0-2 (0-0)
szombaton játszották:
AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0)
Parma-Udinese 0-2 (0-1)
Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1)
Juventus-Cagliari 2-1 (2-1)
pénteken játszották:
Como-Sassuolo 2-0 (1-0)
hétfőn játsszák:
Bologna-Cremonese 20.45
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.