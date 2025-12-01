Serie A: a Napoli nyerte a forduló rangadóját

A fővárosi találkozót David Neres 36. percben szerzett gólja döntötte el. A nápolyiak sikerükkel megelőzték a Romát és pontszámban beérték az éllovas AC Milant.

A Farkasok pedig ugyan visszacsúsztak a negyedik helyre, de csak egy ponttal vannak elmaradva az első kettőtől és a harmadik Internazionle csupán jobb gólarányával előzi meg őket.

Serie A, 13. forduló:

Atalanta-Fiorentina 2-0 (1-0)

AS Roma-SSC Napoli 0-1 (0-1)

korábban:

Lecce-Torino FC 2-1 (2-0)

Pisa-Internazionale 0-2 (0-0)

szombaton játszották:

AC Milan-SS Lazio 1-0 (0-0)

Parma-Udinese 0-2 (0-1)

Genoa-Hellas Verona 2-1 (1-1)

Juventus-Cagliari 2-1 (2-1)

pénteken játszották:

Como-Sassuolo 2-0 (1-0)

hétfőn játsszák:

Bologna-Cremonese 20.45

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.