Sergio Ramost kikosarazták Madridban

A spanyol El Chiringuito értesülései szerint a Királyiak korábbi védője jelezte, hogy visszatérne a Realhoz, de ők nem kérnek a segítségéből.

Komoly problémákkal néz szembe az elsőszámú madridi alakulat, ugyanis számos játékosuk kiesett a pikszisből. A Sérültek listája nem csekély: Thibaut Courtois, Éder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni és Lucas Vázquez sem bevethető.

Nem meglepő, hogy több játékost is szóbahoztak a Madriddal kapcsolatban, mint például Trent Alexander-Arnold, akiről már korábban is pletykálták, hogy szemez a Királyiakkal, de fölmerült még a Leverkusentől Jonathan Tah, a Bayern Münchentől pedig Alphonso Davies is a védelem megerősítésére.

Két korábbi védő, Nacho Fernández, aki határozottan kijelentette, hogy ha hívnák, akkor sem térne vissza és Sergio Ramos neve is felmerült. Az El Chiringuito TV értesülései szerint utóbbi fel is ajánlotta szolgálatait egykori klubjának és az elmúlt napokban fel is vette velük a kapcsolatot, de sajtóértesülések szerint a Madrid nem fontolgatja, hogy visszahozzák a csapathoz.