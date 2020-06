Sergio Ramos szerint a bírók nem segítik a Realt

Sergio Ramos, a spanyol futballbajnoki tabellát vezető Real Madrid csapatkapitánya szerint együttesét nem segítik a játékvezetők.

A válogatott védő a bírói részrehajlásról szóló kritikákra válaszolt így azt követően, hogy a királyi gárda hazai pályán a szerda esti bajnokin – az egyszer eredményes Ramosnak is köszönhetően – 2–0-ra legyőzte a Mallorcát.

A hét végén a nagy ellenfél FC hátvédje, Gerard Piqué azt sejtette: a játékvezetők a madridiakat segítik, több esetben is a fővárosi alakulatnak kedvezve döntéseikkel.

Hasonló vélekedéssel találkozott az újságírók részéről Zinédine Zidane, a Real vezetőedzője is azon a sajtótájékoztatón, amelyet a madridiaknak a Real Sociedad felett aratott vasárnapi 2–1-es sikerét követően tartottak.



„Bosszant, hogy az emberek a bírókról beszélnek úgy, mintha mi semmit nem csináltunk volna a pályán. Persze nem kontrollálhatjuk, hogy mit mondanak. Nyerjük a meccseket a pályán, és ma is ezt tettük. Megérdemelten győztünk” – mondta Zidane.



„Korábban nem sokat hallottunk ilyesmiről – idézte Ramost a szerdai meccs után a madridi Marca. – Nem hiszem, hogy a bírók bármilyen módon segítenének nekünk. Azt tanácsolnám bizonyos embereknek, hogy ne foglalkozzanak pletykákkal vagy ne keressenek ily módon kifogásokat.”



A mind a négy találkozóját megnyerte a La Liga küzdelmeinek újraindulása óta, és most úgy áll azonos ponttal a Barcelonával, hogy az egymás elleni eredményekben jobb katalán riválisánál.