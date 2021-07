Sergio Ramos aláírt új csapatánál

3,2 milliós ingyenes tippjáték az Unibeten! Találd el a kieséses szakasz meccsein az első gólszerző játékost és, hogy mikor születik a gól! Regisztrálj, tippelj és nyerj!

Az RMC Sport jelentése szerint a Real Madrid korábbi csapatkapitánya megegyezett a PSG-vel és két évre szóló szerződést írt alá a párizsi klubbal.

Sergi Ramos megállapodása lejárt a spanyol csapatnál, így ingyen szerződhetett Franciaországba. A védő és a klub csütörtökön mindenben megállapodott, így az egykori Real játékos Neymar csapattársa lesz a következő esztendőkben.

🚨 Sergio Ramos a donné son accord pour rejoindre le PSG. La légende du Real Madrid a refusé l'offre de 2 clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que Paris. Le frère du défenseur est à Paris ce jeudi pour finaliser l'arrivée du joueur, qui devrait s'engager pour 2 ans. — RMC Sport (@RMCsport) July 1, 2021

Ramos többek között azért sem maradt a madridi klubnál, mert a királyi gárda vezetése csak egy évre akart vele hosszabbítani – minden harminc feletti játékossal így járnak el –, ám a hátvéd ennél többet szeretett volna. Párizsban ezt is megkapta. Sergio Ramos tavasszal többször is sérült volt, ezért nem került be a spanyolok EB-keretébe, így pihenten csatlakozhat új csapatához.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A spanyolok elleni svájci továbbjutás 3,30-szoros pénzt fizet.