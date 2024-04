Sergio Agüero visszatér a futballpályára, egykori csapata mezét húzza magára

Szívproblémája már a múlté, újra labdába rúg az argentin.

Sergio Agüero 2021 decemberében jelentette be, hogy visszavonul a profi labdarúgástól, mivel szívproblémákkal küzd. Az egykori argentin támadó azonban nem távolodott el a futballtól, sőt újra a pályán láthatjuk.

Sergio Agüero visszavonulása után visszatér a futballpályára, hogy részt vegyen a nyáron megrendeésre kerülő 7v7 The Soccer Tournament elnevezésű tornán, amelynek fődíja 1 millió dollár - adta tudomásul az ESPN.

A verseny június 5-10 között kerül megrendezésre Cary-ben, Észak-Karolinában. Az argentin sportoló saját csapatával, Agüero Team-mel nevezett a tornára, ahol Manchester City 24/25-ös otthoni mezében fognak játszani.

"Nagyon boldogok vagyunk, hogy üdvözölhetjük Sergiot és csapatát az idei mezőnyünkben" - mondta Jon Mugar, a TST alapítója és vezérigazgatója közleményben. - Nemcsak hogy minden idők egyik legjobb játékosa, de ő az egyik legnagyobb név is. Nyáron azért jön Cary-be, hogy szórakozzon és játsszon."

A tornán a Borussia Dortmund, a Wrexham és a Como 1907 is képviselteti magát, azonban az egykori Manchester United sztár, Luis Nani is pályára lép majd saját csapatával, a Nani FC-vel. A portugál klasszis Agüero egykori csapattársát, a mindig forrófejű Mario Balotellit is beszervezte az eseményre.