Sergio Agüero aláírt a Barcelonához

Az argentin támadó két évre ír alá a katalánokhoz, akikkel a ma mindenben megegyezett az ügynöke.

A szezon végén a Manchester City-től távozó Sergio Agüero a következő két idényben a Barcelona játékosa lesz, erről számolt be a sport.es portál. A SPORT információi szerint Agüero csökkentette fizetési igényét is annak érdekében, hogy a katalánoknál együtt játszhasson legjobb barátjával, Lionel Messivel. Az üzletre Ronald Koeman is rábólintott, ami egyben azt is jelenti, hogy honfitársa, Memphis Depay nem lesz a Barcelona játékosa. Agüero iránt a Juventus is érdeklődött, de ő, éppen Messi miatt a gránátvörös-kékek mellett döntött.

