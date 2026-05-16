Drámai hajrá után jutott fel a Sepsi OSK a román első osztályba

Egy év kihagyás után vissza az élvonalba

A Sepsi OSK szombaton, a román másodosztály felsőházi rájátszásának utolsó fordulójában kiharcolta az élvonalbeli szereplést. Bár hazai pályán be kellett érjék egy 1–1-es döntetlennel a Chindia Târgoviște ellen, sikerült megtartaniuk a második, közvetlen feljutást érő helyet. A rivális Voluntari FC 4–2-re legyőzte a Steaua Bukarestet, így a Sepsivel holtversenyben, 64-64 ponttal zárt, azonban az alapszakaszban elért jobb helyezés végül a székelyföldi csapatnak kedvezett. A Sepsi OSK így egyetlen év kihagyás után tér vissza a legjobbak közé.

Így alakul a feljutás és az osztályozók sorsa

A bajnok Corvinul mögött a Sepsi OSK szerezte meg a második egyenes ági feljutó helyet. A harmadik helyezett Voluntari FC osztályozón harcolhatja ki az első osztályt. Mellettük valószínűleg a rájátszást utolsóként záró Târgoviște is esélyt kap a javításra, mivel az előtte végzett Steauának és a Bihar FC-nek nincs feljutási joga.

Miért a sereghajtó játszhat osztályozót?

A táblázaton előttük végző Steaua (5. hely) és a Bihar FC (4. hely) nem rendelkezik feljutási joggal. A Bihar FC-nek licencproblémáknak köszönhetően nincs jogosultsága a feljutásra, a fővárosi csapat pedig mivel állami költségvetésből működik, ezért a bajnokságot szervező Román Labdarúgó Szövetség (FRF) szabályzata értelmében nem szerepelhet a profi élvonalban.

Bár a Szuperliga aktuális szezonjából még hátra van egy forduló, az már biztos, hogy az FK Csíkszereda elkerülte a kiesést, ezáltal két székelyföldi csapat is szerepelni fog a román élvonalban.

