Hidegrázós! Így énekelték a Sepsi szurkolói a Tavaszi szélt Bukaresten! + videó

Annak ellenére, hogy a csapatok arra kérték a szövetséget, hogy a havazás miatt halasszák el, majd szakítsák félbe a találkozót, mivel Constantin Olaru játékvezető játékra alkalmasnak találta a pályát, így végigjátszották a CS Dinamo Bukarest–Sepsi OSK bajnokit, ami végül az erdélyi csapat győzelmével zárult.

A mostoha időjárás nem zavarta a vendég tábort, a sepsiszentgyörgyiek végigénekelték a mérkőzést, a Tavaszi szél vizet áraszt című dal többször is felhangzott a lelátón.



A téli olimpiai biatlon pályájára hasonlító körülmények a Sepsit zavarták meg kevesbé, hiszen az sepsiszentgyörgyi csapat végül 2-1-re nyert, és egy lépéssel közelebb kerültek a feljutáshoz, már a következő fordulóban, egy Resicabánya elleni hazai döntetlennel biztossá tehetik helyüket a román másodosztály felsőházában.

A teljes mérkőzés:

