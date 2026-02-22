Goal.com
Hidegrázós! Így énekelték a Sepsi szurkolói a Tavaszi szélt Bukaresten! + videó

A Sepsiszentgyörgy 2-1-s győzelmet aratott szombat délben a CS Dinamo Bukarest ellen a román másodosztály alapszakszának 18. fordulójában Bukaresten. A találkozót a havazás ellenére is több mint 60 Sepsi szurkoló szurkolta végig, többek között a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt is elhangzott a lelátón.

Annak ellenére, hogy a csapatok arra kérték a szövetséget, hogy a havazás miatt halasszák el, majd szakítsák félbe a találkozót, mivel Constantin Olaru játékvezető játékra alkalmasnak találta a pályát, így végigjátszották a CS Dinamo Bukarest–Sepsi OSK bajnokit, ami végül az erdélyi csapat győzelmével zárult. 

A mostoha időjárás nem zavarta a vendég tábort, a sepsiszentgyörgyiek végigénekelték a mérkőzést, a Tavaszi szél vizet áraszt című dal többször is felhangzott a lelátón.


A téli olimpiai biatlon pályájára hasonlító körülmények a Sepsit zavarták meg kevesbé, hiszen az sepsiszentgyörgyi csapat végül 2-1-re nyert, és egy lépéssel közelebb kerültek a feljutáshoz, már a következő fordulóban, egy Resicabánya elleni hazai döntetlennel biztossá tehetik helyüket a román másodosztály felsőházában.

A teljes mérkőzés:

