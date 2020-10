Seedorf: Ronaldo beállíthatja a csúcsomat, de van, amiben nem lehet jobb

Cristiano Ronaldo sok rekordot tart a labdarúgásban, de van egy különleges, amely egyelőre nem az övé. Jelenle csak Clarence Seedorf mondhatja el magáról, hogy három csapat játékosaként nyert Bajnokok Ligáját.

Mivel úgy tűnik, hogy Lionel Messinek erre nem lesz esélye Ronaldo lehet az egyetlen, aki követi a hollandot. A legendás hetes csúcsra ért már a sorozatban a Manchester Uniteddel és a Real Madriddal is, így ha a Juventust is győzelemhez segíti, akkor már be is állítja a csúcsot. Seedorf korábban az Ajax, a és a Real játékosként nyert.

A probléma ugye az, hogy a Juve 1996 óta nem tudta elhódítani a serleget, azóta kétszer bejutott ugyan a döntőbe, de nem tudott nyerni. Seedorf szerint a portugál zsenivel van esélye a klubnak a győzelemre.

Több csapat

„Nagyön örülök, hogy Ronaldo beállítjatja a csúcsomat. Beszélhetünk másról?” – mondta a Goalnak a holland legenda.

„Egy biztos: mindig én leszek az első, akinek sikerült beállítania ezt a rekordot, ebben nem lesz változás. Ugyanakkor a Juventusnak van esélye a BL-ben, ha Ronaldo motivációja és teljesítménye nem gyengül” – folytatta Seedord.

Seedorf méltatta a világ legjobb játékosait is, de egy érdekes kérdést felvetett.

„Ronaldo és Messi mindent elért az elmúlt években, de már nem fiatalok. A kérdés inkább az, hogy megtaláljuk-e a kövtekező generációt, amely rákényszeríti őket, hogy továbbra is így teljesítsenek.”

Az egykori klasszis szerint azért van egy réteg a két zseni mögött is, amely tele van jó játékosokkal.

„Neymar jó idényt fut, de lehet még jobb is. Vagy éppen Kevin de Bruyne, vagy Eden Hazard is kiváló futballista. Romelu Lukaku is sokat fejlődött és ne felejtsük el Robert Lewandowskit, vagy éppen Philippe Coutinhót, akik szintén kiválóan teljesítettek. Ronaldo és Messi megmutatta az elmúlt években az összes játékosnak, hogy ha megfelelő a hozzáállásuk, a mentalitásuk és a motivációjuk, akkor rendelkeznek azzal a hajtóerővel, amivel bajnokok lehetnek.”