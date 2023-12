Sean Dyche Lewis Dobbinról: Örülök, hogy nem kezdett idióta táncba a gólja után

Érdekesen bókolt fiatal csatárának.

Az Everton edzője furcsa dolgot emelt ki a gólról.

Nagyszerű formába lendült az Everton, miután a Premier League 10 pontlevonással súlytotta a klubot. A liverpooli csapat legutóbbi 5 bajnoki mérkőzéséből 4-et megnyert, legutóbb a Chelsea-t verték 2-0-ra, Abdoulay Doucoure és Lewis Dobbin góljaival. A 20 éves angol támadó második gólját szerezte a PL-ben, Sean Dyche menedzsernek pedig a gólöröm tetszett a legjobban.



"Nagyon boldog vagyok Lewis Dobbin miatt. Egy nehéz mérkőzésbe szállt be és nagyszerű gólt szerzett. Különösen tetszett az emocionális gólöröme. Nem táncolt mint egy idióta a gól után - amit manapság elég sokat látni -, csak férfiasan ünnepelt. Az egész csapat keményen dolgozott az eredményért, ez látszott is, amikor mindenki odarohant hozzá a csapatból, elképesztően örülök. Mondtam is neki, hogy elégedett vagyok az őszinte reakciójával, nem is értem mások miért nem így csinálnak."