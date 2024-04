Schweinsteiger: Mourinho segédje mondta el, hogy nem mehetek többet be az öltözőbe

Az U16-osokhoz küldte a portugál.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Sokkoló történetet mesélt el Gary Neville-nek.

Bastian Schweinsteigert Gary Neville faggadta a német manchesteri időszakáról. A középpályás 2015-ben igazolt a Manchester Unitedhez, ám összesen 18 bajnokin játszott a csapat színeiben, egy év múlva pedig távozott. Most kiderül, hogy miért.

"2016-ban a német válogatottal sokáig meneteltünk az Eb-n, ezért kicsit késve érkeztem meg a Unitedhez az amerikai előszezonra. Amikor odaértem megláttam Zlatan Ibrahimovic-ot és arra gondoltam, milyen nagyszerű lesz egy ilyen futballistával együtt játszani.

Másnap - pont a szülinapomon -, bementem már Carringtonban az öltözőben, amikor John Murtough - aki a játékosok fejlesztéséért felelt akkoriban -, azt mondta, hogy többet nem mehetek be az öltözőbe, ez az edző utasítása.

Nem figyelmeztettek korábban, nem is értettem, hogy miért mondja ezt neke. Lehetett volna ezt normálisan is kezelni, de mondtam rendben, átmentem az U16-osok öltözőjébe és velük edzettem, még a felszereléseimet is át kellett hozatnom."