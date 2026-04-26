Tragédia Németországban: holtan találták a férfit az egyik legmodernebb stadionban

A német másodosztályban szereplő Schalke 04 stadionjában, a Veltins Arénában tragikus eset történt: egy 65 éves gelsenkircheni férfit holtan találtak a létesítmény egyik mosdójában. A férfi az előző napi rendezvényen vett részt, holttestére pedig csütörtökön takarítók bukkantak rá.

A német Bild értesülései szerint a hatóságok elsődleges feltételezése az, hogy a férfi rosszul lett, majd összeesett. A rendőrség jelenleg nem bűncselekményként kezeli az ügyet, ugyanakkor értetlenül állnak az előtt, hogy senkinek sem tűnt fel az eltűnése egészen a másnapi felfedezésig.

A klub hivatalos közleményben reagált a tragédiára.

„A Schalke 04 mély megrendüléssel értesült arról, hogy egy elhunyt személyt találtak a VELTINS-Aréna egyik mosdójában. A klub őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak. A haláleset körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van, ezért a további kérdésekkel kapcsolatban az illetékes rendőri szervekhez irányítunk minden megkeresést. Jelenleg a Schalke 04 nem kíván további információt közölni, ugyanakkor minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a hatóságok munkáját” – áll a klub nyilatkozatában.

A tragédia különösen érzékeny pillanatban érte a klubot, hiszen a Schalke a Bundesliga 2 hajrájában komoly harcot vív a feljutásért. A gelsenkircheniek jelenleg 61 ponttal vezetik a tabellát, míg legnagyobb riválisuk, a Paderborn 58 ponttal követi őket.

