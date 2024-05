Schäfer gólpasszt adott, de így is a kiesőzónába sodródhat az Union Berlin - VIDEÓ

0-3-ról még visszajött a meccsbe a fővárosi csapat, de így is vereség lett a vége.

4-3-ra kikapott hazai pályán az Union Berlin a VfL Bochumot ellen a német Bundesliga 32. fordulójában, ezzel a kiesőzónába zuhant a csapat.



Mennyből a pokolba kerülhet az Union Berlin, ha a tavalyi szezon végét és mostani idény végét összeverjük. A fővárosi alakulat a 2022/23-as szezonban kivívta a Bajnokok Ligája indulást, azonban most a német élvonalban a kiesés ellen küzd... Az utolsó két bajnokira fordulva igen nehéz helyzetbe hozták magukat Schäfer Andrásék. Most vasárnap a vele azonos pontszámú (30) VfL Bochumot fogadta az Union Berlin, így fontos lett volna, hogy legalább egy pontot szerezzenek, ezzel is a megelőzve ellenfelüket a tabellán.

Azonban nem kezdődött jól az első félidő Schäferéknek: Maximilian Wittek duplázott, majd Keven Schlotterbeck találatát követően már 0-3 volt az eredmény.

A szünet után felpörgette magát a hazai csapat, előbb Yorbe Vertessen vette be a Bochum kapuját, majd a 62. percben Schäfer volt szemfüles és az ajándékba kapott labdájával gólpasszt adott Chris Bediának. Azonban tiszavirág életű volt a remény, hiszen a vendégek pár percen belül újra kétgólosra növeték az előny Philipp Hofmann révén. A 74. percben még Benedict Hollerbach gólt szerzett, azonban ezzel már csak a 4-3-as végeredményt állította be.

Ha a Mainz vasárnap legyőzi a Heidenheimet, akkor Schäfer Andrásék visszacsúsznak a kiesőzónába.