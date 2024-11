Schäfer András: "Nem vagyunk egy kellemes ellenfél"

Schäfer szerint a németek elleni keddi 1-1-es döntetlen fontos volt a csapat önbizalmának visszanyerése szempontjából.

A 25 éves futballista úgy véli, mindenképpen jó volt egy ilyen eredménnyel zárni az évet, és ez kezdete lehet annak, hogy a csapat visszaszerezze az önbizalmát, akár a kapu előtt is. Mint megjegyezte, e tekintetben mostanában volt benne hiányérzet. Kiemelte, hogy mindig a győzelemért lépnek pályára, de amikor évről évre ilyen szintű csapatok ellen játszanak, reálisan kell nézni a lehetőségeket, mivel nem lehet minden meccset megnyerni. Elárulta, hogy sosem elégedett magával, és a németek elleni mindkét összecsapáson voltak olyan labdaeladásai, amelyek korábban nem fordultak elő. Ennek ellenére szerinte stabilistást tudott adni a csapatnak.

Az első nagyobb helyzetét felidézve elmondta, hogy nagyot védett a kapus, aki az egész mérkőzésen elképesztő formában teljesített, de ő sem tudott nagy erőt beletenni a lövésbe.

"Ez a góltalanság már rajtunk van meccsek óta. Ha nem is pár éve, de nem olyan sok idővel ezelőtt fele ennyi helyzetből rúgtunk kétszer-háromszor ennyi gólt. Nyilván ez egy olyan dolog, amit nehéz befolyásolni, de meg kell próbálni minél több helyzetet kialakítani, és sokkal koncentráltabbnak kell lenni, illetve egy nagyon pici szerencse is kell hozzá" - mondta Schäfer, és azt is megjegyezte, hogy a szerencse mostanában nem állt a magyar csapat mellé, ugyanakkor nem szeretné erre fogni az eredményeket, mivel - utalt a német és a holland együttesre - két nagyon jó válogatott ellen léptek pályára a Nemzetek Ligájában.

"Az már egy jó jel, hogy ezek a válogatottak egyre jobban készülnek ránk. Ez kicsit az eredményességnek az átka, de sokkal nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy mi történik akkor, ha nekik kell védekezniük" - hangsúlyozta az Union Berlin játékosa.

Schäfer szerint az A divízióban jobban lehet fejlődni, mivel sorozatosan elitcsapatok ellen kell játszaniuk, viszont sokkal nehezebb pontokat szerezni és győzelmeket aratni, mint a B divízióban. Jelezte, értékelni kell, hogy két szezonon keresztül az első vonalban szerepeltek és az osztályozóval lehetőségük nyílik arra, hogy itt maradjanak. A támogató közönségről pedig elmondta, hogy szerinte az ilyen nagyobb arányú vereségre következő reakciók - mint ez a keddi kiélezett visszavágó is volt - bizalommal töltik el az embereket.

A magyar válogatott legközelebb márciusban a B divízió egyik második helyezettje ellen lép pályára az osztályozón, melynek első felvonása a nemzeti együttes ezredik hivatalos mérkőzése lesz. A pénteki sorsoláson derül ki, hogy Ausztria, Görögország, Ukrajna vagy Törökország lesz-e a rivális.

"Nagyjából négy egyenrangú csapatról van szó, egyik sem fogja ingyen adni az A-divízióban maradást, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésekre számítunk, de szerintem mi sem vagyunk egy kellemes ellenfél" - zárta gondolatait Schäfer.

Forrás: MTI