Schäfer András óriási gólt szerzett az Union Berlinben + VIDEÓ

A kezdőcsapatban kapott helyet az Union Berlinben Schäfer András az Augsburg elleni hazai meccsen, amit meg is hálált a magyar középpályás.

Az első félidőben az ő gólpasszából szerezte meg a vezetést a berlini csapat a tizedik percben, majd a második félidőben egy szöglet után lőtt őrülten nagy gólt 16 méterről:

Ezzel a góllal növelte háromgólosra az előnyét az Union Berlin, és végül simán lesz meg a bennmaradás a német fővárosi együttesnek.

