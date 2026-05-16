FC St. Pauli 1910 v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
Schäfer András óriási gólt szerzett az Union Berlinben + VIDEÓ

A Bundesliga utolsó, 34. fordulójában megszerezte idénybeli második gólját az Union Berlin magyar válogatott játékosa, Schäfer András.

A kezdőcsapatban kapott helyet az Union Berlinben Schäfer András az Augsburg elleni hazai meccsen, amit meg is hálált a magyar középpályás.

Az első félidőben az ő gólpasszából szerezte meg a vezetést a berlini csapat a tizedik percben, majd a második félidőben egy szöglet után lőtt őrülten nagy gólt 16 méterről:

Ezzel a góllal növelte háromgólosra az előnyét az Union Berlin, és végül simán lesz meg a bennmaradás a német fővárosi együttesnek.

A gólt IDE KATTINTVA tudod visszanézni


