Schäfer András hatalmas bombájával nyert az Union, a gólöröm Szoboszlaiéknak szólt + videó

A magyar válogatott középpályást a 84. percben küldte pályára Steffen Baumgart vezetőedző, a 26 esztendős játékos pedig a hosszabbítás első percében, egy szöglet után röviden kirúgott labdát kapásból, bal lábbal, 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtt.
Schäfer legutóbb szinte napra pontosan egy éve, tavaly december 21-én talált be a Bundesligában, amelyben ez a negyedik gólja.
Schäfer gólörömével Szoboszlai Dominiknak üzent
Szoboszlai Dominik még az írek elleni vb-selejtezőn került bajba froclizós ünneplésével. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy ünnepelt Varga Barnabás gólja után, hogy a hüvelykujját az orrához tartotta, mintha az íreket akárná froclizni. A 25 éves magyar játékos az eset után elmondta, hogy ez az ünneplés Schäfer Andrással, Varga Barnabással és Szappanos Péterrel egy belső poénkodás része.
Schäfer András győztes gólját pont ezzel a froclizós gólörömmel ünnepelte meg – ahogy a borítóképen is jól látható –, valószínűleg válogatottbeli csapattársainak, Szoboszlainak, Vargának és Szappanosnak üzenve.
Schäfer gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.
A Dárdai Bencét sérülés miatt nélkülöző Wolfsburg hazai pályán gólzáporos találkozón kapott ki a Freiburgtól.
Bundesliga, 15. forduló:
FC Augsburg-Werder Bremen 0-0
Hamburger SV-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1)
1. FC Köln-Union Berlin 0-1 (0-0)
VfB Stuttgart-TSG 1899 Hoffenheim 0-0
VfL Wolfsburg-SC Freiburg 3-4 (1-1)
később:
RB Leipzig-Bayer Leverkusen 18.30
pénteken játszották:
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)
vasárnap játsszák:
FSV Mainz 05-St. Pauli 15.30
1. FC Heidenheim-Bayern München 17.30
Forrás: MTI
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.