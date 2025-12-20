Schäfer András hatalmas bombájával nyert az Union, a gólöröm Szoboszlaiéknak szólt + videó

A magyar válogatott középpályást a 84. percben küldte pályára Steffen Baumgart vezetőedző, a 26 esztendős játékos pedig a hosszabbítás első percében, egy szöglet után röviden kirúgott labdát kapásból, bal lábbal, 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtt.

Schäfer legutóbb szinte napra pontosan egy éve, tavaly december 21-én talált be a Bundesligában, amelyben ez a negyedik gólja.

Schäfer gólörömével Szoboszlai Dominiknak üzent

Szoboszlai Dominik még az írek elleni vb-selejtezőn került bajba froclizós ünneplésével. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy ünnepelt Varga Barnabás gólja után, hogy a hüvelykujját az orrához tartotta, mintha az íreket akárná froclizni. A 25 éves magyar játékos az eset után elmondta, hogy ez az ünneplés Schäfer Andrással, Varga Barnabással és Szappanos Péterrel egy belső poénkodás része.

Schäfer András győztes gólját pont ezzel a froclizós gólörömmel ünnepelte meg – ahogy a borítóképen is jól látható –, valószínűleg válogatottbeli csapattársainak, Szoboszlainak, Vargának és Szappanosnak üzenve.

A Dárdai Bencét sérülés miatt nélkülöző Wolfsburg hazai pályán gólzáporos találkozón kapott ki a Freiburgtól.

Bundesliga, 15. forduló:

FC Augsburg-Werder Bremen 0-0

Hamburger SV-Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1)

1. FC Köln-Union Berlin 0-1 (0-0)

VfB Stuttgart-TSG 1899 Hoffenheim 0-0

VfL Wolfsburg-SC Freiburg 3-4 (1-1)

később:

RB Leipzig-Bayer Leverkusen 18.30

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

FSV Mainz 05-St. Pauli 15.30

1. FC Heidenheim-Bayern München 17.30

Forrás: MTI

