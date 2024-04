Schäfer András: "A következő hetekben élet-halál meccsek várnak ránk!"

Schäfer a Bayern München elleni szombati bajnokira való felkészülésről beszélt.

A Union Berlin és a magyar válogatott középpályása a Csisztu Sport Castnak és a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, kőkemény hétvégére készülnek csapatával.



„Nem nagyon szoktam izgulni a meccsek előtt, megpróbálok minél többet és minél jobban aludni és csak azt várom, hogy teljen el a nap. Majd aztán este, kezemben egy kávéval, kijövök megnézni a pályát, látom a szurkolók érkezését és rögtön meccshangulatom támad”

„Tisztában vagyok azzal, hogy a következő hetekben öt élet-halál meccs vár ránk a Bundesligában, és mindegyiket meg akarjuk nyerni az Union Berlinnel. A most szombati, Bayern München elleni mérkőzés azért is lesz kőkemény, mert a bajorok sem a szokásos, ilyenkor már a bajnokokra jellemző könnyed hangulatban érkeznek majd. Sőt, nekik is kell minden pont, mint ahogy nekünk is”