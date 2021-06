Euro2020 – Schäfer: „Taktikailag mi voltunk az egyik legjobb csapat"

Schäfer András értékelte az Európa-bajnokságot.

Emlékezetes pillanata volt a futball Európa-bajnokságnak csoportkörének, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány második gólszerzőnket, a könnyeivel küszködő Schäfer Andrást vigasztalta a 2-2-re végződött német-magyar mérkőzés után. A Dunaszerdahely középpályása még mindig szomorú a kiesés miatt, de – amint a DIGI Sport híradójának elárulta - abba kapaszkodik, hogy lesz még módja Anglia ellen futballozni az idei vb-selejtezőkön.

„Szerintem úgy fogunk kimenni a pályára, mintha egy Eb-nyolcaddöntő lenne, hiszen velük játszottunk volna, és most itt a lehetőség, hogy megmutassuk, mi lett volna, ha… Nagyon jó eredményt szeretnénk elérni. Nyilván a Földön kell maradnunk. Tisztában vagyunk az angolok képességeivel, minőségbeli fölényük van, de az elmúlt három meccsen is ezt tapasztaltuk, mégis eredményes futballt tudtunk játszani, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Schäfer András.

A legutóbbi két világbajnok elleni két pont valóban bizakodásra adhat okot, a fejlődésben pedig Schäfer szerint is elévülhetetlenek Marco Rossi érdemei. "Nagyon profi szakemberről van szó, nagyon jó a stáb is körülötte, és szerintem a behívott játékosok is nagyon fogékonyak erre a közös munkára. Szerintem taktikailag mi voltunk az egyik legjobb csapat.”

A sikerek alapja pedig a magabiztosság; a mieinkre még a németek sem tudtak ráijeszteni. „Nem tudom, miért, de egész nap úgy éreztem, hogy itt ma nyerni fogunk, egy pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy nem nyerhetünk. Talán a 84. percben éreztem, hogy most baj van, de előtte nagyon pozitívan álltam hozzá az egész naphoz. Az egész csapat arra koncentrált, hogy megszerezzük a három pontot, és továbbjussunk.”

Schäfer a válogatottban már két gólt is szerzett, pedig Dunaszerdahelyen nem éppen a góllövés az erőssége. „Bernd Storck tett a védekező, hatos pozícióba, ezt is nagyon megszerettem, sokat tudtam segíteni a csapatomnak. Noha ez azzal járt, hogy nem tudtam sok gólt szerezni, sok gólpasszt adni. Örülök, hogy most egy kicsit előre is tudtam játszani, mert így lehetőségem volt arra, hogy helyzetem legyen, hogy gólt rúgjak. Örülök, hogy sikerült, nem gondoltam volna, hogy két gólt fogok szerezni öt meccsen.”

A gólja és a müncheni Eb-meccs után több ezer sms-t kapott, a Sport 24-nek azt is elárulta, kiktől jött számára a legfontosabb visszajelzés. „A családomtól, nekem mindig az a legkülönlegesebb. Felhívtam őket egyesével, és hallottam, hogy elcsuklik a hangjuk és sírnak a büszkeségtől, ez pedig nagyon sokat segített abban, hogy fel tudjam dolgozni ezt az egészet.”

A témát lesz kivel kibeszélni, a nyaralására ugyanis vele tart dunaszerdahelyi klubtársa, Vida Máté, illetve mindkét labdarúgó barátnője is ott lesz a spanyolországi pihenésen. Aztán pedig irány Dunaszerdahely, de nincs már messze a szeptemberi magyar-angol vb-selejtező sem.

