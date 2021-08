Schäfer bombaformában: gól és gólpassz a bajnokságban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Továbbra is remek formában futballozik a magyar válogatott középpályása, Schäfer András.

A 22 esztendős játékos csapata, a Dunaszerdahely a Fortuna Liga 6. fordulójában a Pohronie otthonába látogatott, ahol ezúttal is a kezdő tizenegyben kapott lehetőséget Schäfer, s mindössze 15 percnek kellett eltelnie, hogy Divković csúsztatását követően megszerezze a vezetést a DAC-nak.

A 40. percben Fábry szögletét Milan Dimun fejelte a kapuba, ezzel megduplázva a vendégek előnyét.

A fordulást követően is aktív maradt Schäfer, kétszer is gyönyörű egyéni akciót mutatott be, de lövését mindkét alkalommal védte Hrdlička. A 63. percben a középpályás a földön maradt a térdét fájlalva, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

Olyannyira, hogy a 81. percben nagyon harciasan szerzett labdát a pálya közepén, majd indította Sharanit, aki kialakította a 3-0-ás végeredményt.

A Dunaszerdahely ezzel megszerezte második győzelmét a szezonban, de a magyar válogatott számára ennél sokkal fontosabb hír, hogy Schäfer András remek formában várhatja a világbajnoki selejtezőket.

