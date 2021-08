Saúl Níguezről és Koundéról is lemaradhat a Chelsea

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Chelsea nagy bajban van Jules Kounde-val és Saul Niguezzel kapcsolatban, miután a Sevilla 13 millió fonttal megemelte játékosuk kivásárlási árát, az Atletico Madrid pedig meggondolta magát a kölcsönszerződés engedélyezésével kapcsolatban.

A hírek szerint a Chelsea üldözése a sevillai Jules Kounde és a madridi Saul Niguez ellen komoly csapásokat mért a spanyol klubokra, amelyek a jelek szerint megváltoztatták a játékosuk iránti igényeiket. A 22 éves Kounde úgy tűnt, hogy a nyáron a Stamford Bridge-re költözik, a Chelsea és a Sevilla pedig megállapodást kötnek a védő 43 millió fontos díjáról. A The Athletic sportújság azonban arról számol be, hogy a Chelsea most leállította a Kounde-ért folytatott hajszát, alig néhány órával a nyári átigazolási piac lezáródása előtt.

Marina Granovskaia, a Chelsea vezetője nem lesz partner a spanyolok követeléseinek teljesítésében, olvashatjuk a brit lapban. Korábbi hírek azt sugallták, hogy a Sevilla új ajánlata Koundeért 68,5 millió font volt - ami sokkal közelebb áll a kivásárlási záradékához -, míg az Athletic jelentése szerint az ár 12,8 millió fonttal nőtt, amit már meglehetősen sokallnak londoni-kékek.

Eközben a Bajnokok Ligája-győztes csapat Saul Niguez szerződtetése mellett áll, azonban az Atletico Madrid most már azon gondolkodik, hogy engedélyezi-e a középpályás távozását - írja a Telegraph. Őt opciósjogú kölcsönszerződéssel csalogatják a londoniak, de ez az ügylet is veszélyben van a matracosok új terve miatt.



Ha a keddi határidő előtt nem sikerül kompromisszumot kötni az együtteseknek, akkor a kékek csak egy szerződést kötöttek a nyáron, Romelu Lukaku 98 millió fontos szerződéssel tért vissza a Stamford Bridge-re az Inter Milanból. Tuchel azonban szívesen bővítené csapatát, de csak megfelelő üzlet árán. A Chelsea-nek egyébként jelenleg is számos védekezési lehetősége van, annak ellenére, hogy Zouma távozott, míg az olyanok, mint N'Golo Kante, Matteo Kovacic és Jorginho Tuchel ”testét” adják a középpályán. Különböző jelentések szerint Kounde és Saul is szívesen zárná a nyarat Londonba való költözéssel, így tehát még izgalmasabb, hogy sikerül-e mindkét ügyletet megoldania a kékeknek.

