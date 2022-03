Sassuolóból erősítene az Arsenal

Az olasz támadó remek szezont fut, a Seria A-ban jelenleg 10-ik helyen tanyázó Sassuolóban 25 mérkőzésen 12 gólnál, és 14 gólpassznál jár. Nem véletlen, hogy több csapat figyelmét is felkeltette Domenico Berardi.







A 27 esztendős szélső, aki csatárként is bevethető olyan csapatok célkeresztjébe került bele, mint az Arsenal, vagy a Leicester City. De Berardiról elismerően beszélt Luciano Spalletti és Stefano Pioli is, tehát nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron országon belül vált majd: az AC Milan, illetve a Napoli is érdeklődik iránta. A hírek szerint Berardi jelenlegi klubja, a Sassuolo 30 millió Eurót szeretne kapni érte, ami egy ilyen szezont futó játékos esetében nem is tűnik kifizethetetlennek.